Степанакерт, , 13:57 — REGNUM В канун 76-й годовщины Великой Победы всего советского народа над фашизмом считаем необходимым напомнить, что свою немалую лепту в разгром «коричневой чумы» внёс также и армянский народ. Более 600 тысяч армян отправились на фронты Великой Отечественной войны, из них почти 300 тысяч героически погибли ради Победы.

Особый героизм в Великой Отечественной войне проявили арцахские (карабахские) армяне, которые дали миру выдающихся полководцев, таких как маршалы Иван Баграмян, Амазасп Бабаджанян, Арменак Ханферянц (Сергей Худяков), Сергей Аганов, адмирал Иван Исаков, генерал Михаил Парсегов, легендарный лётчик, дважды герой Советского Союза Нельсон Степанян и многие другие.

Важно отметить, что армянский Арцах (Карабах) ещё во времена Российской Империи дал державе ряд выдающихся военных и государственных деятелей: Михаил Лорис-Меликов, Валериан Мадатов, Лазарь Серебряков и др. Великий русский писатель Л.Н. Толстой в своём знаменитом рассказе «Хаджи Мурат» писал о двух российских офицерах Лорис-Меликове и Тарханове, который родом из села Шош. А знаменитый генерал Валериан Мадатов родом из Карабахского села Аветараноц (Чанахчи).

Обо всём этом мы пишем лишь для того, чтобы русский читатель смог составить представление о том, насколько глубоки своими корнями российско-арцахские (карабахские) исторические связи.

Возвращаясь к теме Великой Отечественной войны, отметим, что сегодня, когда всё прогрессивное человечество отмечает Великую Победу над фашизмом, когда наши народы в России и Арцахе готовятся отметить 76-ю годовщину Победы, власти Азербайджана методично разрушают памятники павшим в Великой Отечественной войне героям, находящиеся в сёлах и райцентрах Арцаха, оккупированных Азербайджаном в результате развязанной им 27 сентября 2020 года войны. Азербайджан кощунственно назвал свою агрессию против мирного Арцаха (Карабаха) «Отечественной войной», надеясь на ассоциацию с Великой Отечественной войной. Однако его коварные планы не претворились в жизнь.

Во всем цивилизованном мире, в том числе в странах-сопредседателях Минской группы ОБСЕ, были осуждены агрессивные действия Азербайджана против мирных граждан и народа Арцаха.

Азербайджан привёл на Южный Кавказ войска Турции, члена НАТО, а также несколько тысяч боевиков — ИГИЛовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — радикальных джихадистов.

Благодаря личной инициативе президента России В. В. Путина война была остановлена 10 ноября подписанием трёхстороннего Соглашения.

Однако после этого власти Азербайджана стали разрушать армянские христианские храмы, хачкары (крест-камни), кладбища, культурное и историческое наследие армян и даже памятники павшим в Великой Отечественной войне героям во всех оккупированных населённых пунктах Арцаха. Разрушены дома-музеи маршала Советского Союза И. Баграмяна, главного маршала бронетанковых войск А. Бабаджаняна в селе Чардахлу, маршала авиации А. Ханферянца (С. Худякова) в селе Мец Тагер, уничтожены памятники дважды герою Советского Союза Нельсону Степаняну и министру тяжёлого машиностроения СССР Ивану Тевосяну в городе Шуши, стираются с земли памятники и хачкары в родовой деревне российского генерала Валериана Мадатова в селе Аветараноц (Чанахчи).

Такое агрессивное отношение наших соседей к памяти павших во время Великой Отечественной войны карабахских армян не укладывается в логику нормальных человеческих отношений к памятникам, тем более в канун очередной годовщины Великой Победы советских людей, в числе которых были наши соседи — азербайджанцы.

Считаем, что безнаказанность подобных действий властей Азербайджана может привести к далеко идущим негативным последствиям.

Великая Победа наших народов в борьбе с фашизмом не должна быть омрачена армянофобскими действиями властей Азербайджана.

Ашот Бегларян, Степанакерт