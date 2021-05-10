, 14:09 — REGNUM Эффективность вакцины американской компании Moderna составляет более 90%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой представителей министерства безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств.

Согласно представителям консультативного совета, эффективность вакцины от коронавируса составила 94,1%.

Известно, что в клинических испытаниях приняли участие более 28 тыс. человек.

Представители совета отметили, что у некоторых участников испытаний наблюдались побочные эффекты, однако они протекали в лёгкой форме и проходили через один-два дня.

Отмечается, что окончательно решение по вакцине будет вынесено после проведения трёх этапов оценки. Второй этап запланирован на 13 мая.

Напомним, что правительство Южной Кореи подписало с компанией Moderna контракт на поставку вакцины для 20 млн человек.