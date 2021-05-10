Магнитогорск, Челябинская область, , 13:51 — REGNUM С банковских карт жителей Челябинской области похитили более 96 тыс. рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Жертвами стали два жителя Магнитогорска. По подозрению в совершении преступления были задержаны жители Нижегородской и Челябинской областей. Они пояснили, что присылали потерпевшим сообщения на телефон о якобы подарке, для получения которого нужно перейти по ссылке и ввести реквизиты карты. Благодаря этому злоумышленники получали доступ к мобильному банку потерпевшего.

Сейчас подозреваемым грозит до шести лет колонии. Один из них ждёт суда в СИЗО. Сотрудники полиции устанавливают их причастность к совершению аналогичных преступлений.