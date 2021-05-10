Нур-Султан, , 13:45 — REGNUM Казахстан ежегодно выделяет 75 млн тенге ($176 тыс.) на эксплуатационное и техническое обслуживание водохозяйственных сооружений на реках Шу и Талас. Это следует из ответа вице-премьера республики Романа Скляра на депутатский запрос.

По его словам, в 2021 году власти Казахстана увеличили расход до 119 млн тенге ($279 тыс.). Средства направляются на обслуживание межгосударственных водохозяйственных сооружений совместно с Киргизией.

Скляр добавил, что стороны договорились уточнить затраты на обслуживание водохозяйственных объектов и составить график софинансирования до 2024 года. Вице-премьер сказал, что вода трансграничных рек не является товаром и не имеет цены.

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