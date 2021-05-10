Москва, 10 мая, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Россия не будет платить компенсации Чехии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

«Никто никаких компенсаций платить не будет», — сказал Слуцкий.

Любые требования Чехии в адрес России о выплате компенсации за надуманную причастность спецслужб РФ к взрывам на складах во Врбетице, выдержанную в духе highly likely, абсурдны, подчеркнул он.

Власти Чехии могут потребовать от Российской Федерации по меньшей мере 1 млрд крон (около 39 млн евро) в качестве возмещения материального ущерба от взрывов на складах боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает чешское телевидение со ссылкой на вице-премьера и министра финансов Чехии Алену Шиллерову.

Чешские власти спустя почти семь лет после взрывов во Врбетице вдруг обвинили в этом инциденте российские спецслужбы. При этом, как это водится на Западе, не было предоставлено никаких доказательств этих обвинений.