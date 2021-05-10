Минск, , 13:42 — REGNUM В Белоруссии по-прежнему основными формами подготовки научных работников высшей квалификации являются аспирантура и докторантура, сообщает Национальный статистический комитет республики. В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты технических и естественных наук.

«В 2020 году в республике численность обучающихся аспирантов составила 5,1 тыс. человек. Аспирантуру окончили 848 человек. В докторантуре обучались 705 человек, окончили докторантуру 89 человек. Докторами наук стали 40 человек, кандидатами наук — 307 человек», — констатировали в Белстате.

Научными исследованиями и разработками в прошлом году занимались 25,6 тыс человек в 451 организациях. Напомним, численность населения республики составляет около 9,4 млн человек.

«Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в последние годы практически неизменна: исследователи — 65,2%, техники — 6,5%, вспомогательный персонал — 28,3%, — отметили в Белстате. — Пятая часть всех исследователей имеет ученую степень: доктора наук — 558 человек, кандидата наук — 2722 человека. В общей численности исследователей женщины составили 40% (доктора наук — 21,5% и кандидаты наук — 41,4%). Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 21% от общего числа исследователей».