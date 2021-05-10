Челябинск, 10 мая 2021, 13:35 — REGNUM В Челябинской области по случаю Дня Победы было проведено 181 мероприятие. Об этом сообщает региональный главк МВД.
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Больше всего их состоялось в Челябинске. Общественный порядок на них обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных организаций, а также общественных советов при территориальных органах МВД, добровольных народных дружин и представителей казачества.
Нарушений общественного порядка удалось не допустить, отмечает главк МВД.