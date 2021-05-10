Сеул, , 13:46 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет финансовую поддержку жителям страны, которые нуждаются в госпитализации после вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей органов здравоохранения.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея. Russian.news.cn

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По их словам, с 17 мая лица, нуждающиеся в госпитализации после вакцинации от COVID-19, даже без доказанных причинно-следственных связей побочных эффектов с вакциной, могут подать заявку на выплату государственной медицинской помощи в размере до 10 млн вон (~$8,9 тыс.).

Известно, что в настоящее время правительство покрывает расходы на пребывание в больнице и другие виды лечение только в случае, если связь между побочными эффектами и вакцинацией доказана.

Отмечается, что расширенное покрытие медицинских расходов — временная мера. Кроме того, лицам, чья госпитализация была связана с другими заболеваниями или не была связана с вакцинацией, в финансовой поддержке будет отказано.