Рига, , 13:45 — REGNUM Рижский хоккейный клуб «Динамо», играющий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), пополнился защитником Фрэнком Коррадо из системы команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз». Об этом 10 мая сообщает пресс-служба из Риги.

«Команда «Динамо» Рига подписала контракт с 28-летним канадским защитником Фрэнком Коррадо, который за свою карьеру играл за три разных клуба НХЛ», — говорится в сообщении.

При этом в минувшем сезоне 28-летний канадский хоккеист играл в составе шведского клуба «МОДО», набрав в 34 матчах 17 (4 шайбы + 13 результативных передач) очков.

Также известно, что за время своей игровой карьеры игрок выступал в клубах НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс» и «Питтсбург Пингвинз», набрав в 80 матчах за шесть сезонов восемь (три шайбы + пять результативных передач) очков.

Отметим, в завершившемся сезоне рижское «Динамо» закончило его на последнем, одиннадцатом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ и не попало в плей-офф Кубка Гагарина.