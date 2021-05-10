Алма-Ата, Казахстан, 10 мая, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Казахстана приостановило действие лицензии алма-атинского университета иностранных языков и деловой картеры, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки провел внеплановую проверку в вузе после поступления обращения с жалобой на качество образования.

Действие лицензии приостановлено до устранения нарушений. Сотрудники минобрнауки провели срез знаний студентов университета. Около 97% обучающихся не смогли преодолеть пороговый балл.

Выявлено, что занятия в университете проводятся не по расписанию. Кроме того, в вузе не соблюдается принцип академической честности. Руководство университета допустило грубые нарушения законодательства в сфере образования.