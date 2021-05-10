Киев, , 14:10 — REGNUM Служба безопасности Украины не ведёт расследование дела в отношении студии «Квартал 95», которая продала телесериал «Папик» российскому телеканалу «СТС» в обход украинских санкций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в официальном ответе на запрос информационного агентства «Украинские новости».

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«Уголовное производство по указанным Вами обстоятельствами следователями органов безопасности не осуществляется. Другая информация отсутствует», — сказано в документе.

В СБУ отметили, что занимаются выявлением механизмов уклонения от ограничений, при необходимости вносят предложения по изменению ограничительных мер, а также инициируют отмену ли продление санкций.

Ранее руководителем студии «Квартал 95» был президент Украины Владимир Зеленский. Он же 14 мая 2020 года своим указом ввёл в действие решение о санкциях в отношении телеканала «СТС».

Напомним, ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев назвал успех второго сезона сериала «Папик» на российском телевидении «ментальной победой» в информационной войне с Россией.

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