Таллин, , 13:22 — REGNUM День 9 мая 2021 года в Эстонии особенно символичен — одновременно отмечаются сразу три важных праздника: День Победы, День матери и День Европы. Об этом говорится в специальном обращении мэра Таллина Михаила Кылварта, опубликованном пресс-службой столичной мэрии.

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Он назвал важным то, что в этот день жители Таллина и Эстонии праздновали именно силу жизни, победу любви и осознание важности единения. «Вспомните ветеранов добрым словом. Обязательно поздравьте маму! И пожалуйста, ответственно отнеситесь к их и своему здоровью! Ветераны воевали за нашу с вами жизнь. Мы не вправе их разочаровывать», — говорится в обращении.

Кылварт добавил, что 9 мая — это не просто праздник, а неотъемлемая часть культурного кода и основа исторической памяти. Именно поэтому важно осознавать, в чем ценность победы и значимость тех событий 1940-х годов, которые потрясли мир.

Мэр выразил личную благодарность молодым таллинцам, вызвавшимся быть волонтерами и отвезти ветеранам подарки. По его мнению, именно такая связь поколений, осознание важности событий тех лет, умение ценить мирное небо над головой и с уважением относиться к героям той войны, — все это дает надежду, что ужасы Второй мировой войны не повторятся. «Моя личная благодарность и уважение всем людям, которые участвуют в благотворительных акциях», — заявил он.