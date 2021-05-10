Омск, , 13:45 — REGNUM Канадский нападающий минского хоккейного клуба «Динамо», играющего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Франсис Паре перешел в омскую команду «Авангард», являющуюся действующей обладательницей Кубка Гагарина. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба команды из Омска.

Уточняется, что соглашение между омским клубом и 33-летним хоккеистом заключено на срок в один год.

Отметим, Франсис Паре играет в КХЛ с 2013 года. В прошедшем сезоне провел в составе минского «Динамо» 40 матчей, набрав в низ 11 (три шайбы + восемь результативных передач) очков.