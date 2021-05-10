Москва, , 13:20 — REGNUM Российские учёные работают над умным браслетом с функцией измерения уровня глюкозы в крови. Об этом сообщили разработчики браслета из Центра компетенций НТИ «Сенсорика» РИА Новости.

Новое устройство предназначено для людей с сахарным диабетом и другими заболеваниями, при которых требуется регулярный контроль уровня глюкозы в крови. Для этого браслет будет оснащаться неинвазивным сенсором, который сможет измерять концентрацию глюкозы не менее 12 раз в час.

Собираемые данные будут передаваться на смартфон. Позже эта информация сможет использоваться врачами для контроля заболевания. Планируется, что опытный образец будет протестирован на базе Сеченовского университета до конца 2021 года.

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