Рига, , 13:17 — REGNUM В условиях пандемии и принятых правительством ограничительных мер 9 мая в Риге не могло пройти так, как привыкли, но в итоге праздник состоялся. Об этом партия «Русский союз Латвии» сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

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Факт состоявшегося мероприятия в партии посчитали важным потому, что на рижские и, особенно, на государственные власти — на Госполицию и МВД — оказывалось жесткое давление со стороны радикальных националистов, требовавших полной блокады Парка Победы.

«Изначально власти и планировали полностью запретить доступ к Памятнику Освободителям, но в итоге был достигнут вымученный компромисс — возможность в индивидуальном порядке возложить цветы при соблюдении мер социального дистанцирования. В последний момент под давлением Министерства внутренних дел это компромиссное решение было нарушено и перед монументом все же появилось ограждение. Но даже несмотря на это десятки тысяч рижан смогли 9 мая возложить цветы», — говорится в сообщении.

«Мы считаем, что лишение возможности подойти к подножью Памятника и лично возложить цветы — это жестокое и бессмысленное решение», — считают в «Русском союзе Латвии».

Подчеркивается, что, чтобы избежать повторения подобной ситуации в следующем году, депутаты партии уже в ближайшее время проведут переговоры со всеми, кто был задействован в принятии решений в 2021 году, а также уже сейчас партия начнет подготовку к 9 мая 2022 года.

Тем более, что пройдет оно, скорее всего, без ковид-ограничений, уверены в «Русском союзе Латвии».