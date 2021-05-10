Новосибирск, , 13:14 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 67 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 72 случая.

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«Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 73 и 75 лет и женщины в возрасте 68, 71 и 78 лет. Всего в регионе умерли 1792 человека, — сообщает региональный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 40 человек, на ИВЛ — семь пациентов».Всего на утро сегодня, 10 мая, в регионе зарегистрировано 41 825 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2554 детей; 38 088 пациентов выздоровели (+13 за сутки).