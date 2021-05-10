Лондон, , 13:44 — REGNUM Форвард лондонского футбольного клуба «Челси» Тэмми Абрахам во время летнего трансферного окна может перейти на правах аренды в другую лондонскую команду — «Вест Хэм». Об этом 10 мая сообщает The Athletic.

По информации источника, 23-летний футболист считает недостаточным имающееся у него количество игрового времени и хотел бы получать больше практики.

Отметим, в нынешнем сезоне Тэмми Абрахам сыграл за «Челси» в 22 матчах английской Премьер-лиги, отметившись в них шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.