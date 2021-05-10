Рига, , 13:08 — REGNUM Волонтеры общественного движения «9 мая» (9maijs.lv)в ночь на 10 мая провели акцию у Памятника Освободителям в Риге, целью которой стало оформление всех оставленный у памятника цветов в цветочную праздничную композицию.

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Об этом сообщество рассказало на своей странице в социальной сетиFacebook, отметив, что, как только было снято полицейское оцепление, до четырех утра активисты провели работу, итогом которой стало появление гигантского ковра из цветов с красной звездой в центре. Публикованы фотографии проведённой работы.

По словам участников акции, днем 9 мая люди не допускались к памятнику, а приносимые ими цветы складывались у монумента сотрудниками специально нанятой муниципальной фирмы Rigas Mezi.

«Цветы они сложили аккуратно, но очень кучно, и совершенно ничего не положили на площади. У постамента можно было видеть только те цветы, которые люди принесли 8-го мая и утром 9-го, до 9:00, когда полиция перекрыла доступ к памятнику», — сообщили активисты.

Поэтому и было решено привести площадь у памятника в тот вид, к которому все привыкли за предыдущие годы. По утверждению участников акции, помимо волонтеров в ней приняли участие неравнодушные горожане, которые проходили мимо.