Рига, , 13:05 — REGNUM Празднование Дня Победы 9 мая в столице Латвии прошло без происшествий, зафиксировано лишь несколько незначительных нарушений общественного порядка. Об этом начальник Полиции порядка страны Нормунд Крапсис сообщил местному телеканалу LTV.

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По его мнению, в 2021 году 9 мая прошло спокойнее, чем в предыдущие годы. К нарушениям порядка он отнес несколько случаев запрета собираться вместе, а также использование советской символики, что запрещена в Латвии.

Представитель Госполиции Латвии Симона Гравите уточнила, что за нарушения в рижском парке Победы начато несколько административных процессов. Также несколько нарушений общественного порядка констатировано в городе Даугавпилс.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс поблагодарил правоохранительные органы страны за профессиональную работу. «В целом, я считаю, что наши службы в очередной раз показывает свой профессионализм, работают как часы. Хочу сказать им «большое спасибо». Благодарю и тех людей, кто демонстрирует понимание, толерантность и не создает неприятных ситуаций», — заявил он.