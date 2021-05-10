Москва, , 13:03 — REGNUM Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) выпустил доклад, согласно которому, новая волна экономического кризиса накроет мир в 2025—2026 годах.

Эксперты ЦМАКП указывают, что нынешнее монетарное стимулирование очевидным образом разгонит рынки, что со временем приведет к их перегреву.

Чтобы экономика «охладела» понадобиться очередной цикл экономического спада. При этом эксперты считают, что в развитых странах спад может начаться и раньше.

По базовому прогнозу, пандемия коронавируса завершится в середине 2021 года. Мировой ВВП будет расти на 4% в год, цены на нефть к концу десятилетия поднимутся до $82−85 за баррель.

По консервативному сценарию мир ожидает структурный кризис. Пандемия так или иначе затянется до середины 2022 года, темпы роста мирового ВВП установятся на уровне 2−3% в год, цены на нефть установятся на уровне в $50−55 за баррель в первой половине десятилетия с увеличением до $65 к 2030-му.

При этом оба прогноза предусматривают циклический спад в середине 20-х годов. но в базовом сценарии спад станет следствием перегрева, вызванного монетарным стимулированием, а в консервативном сценарии — это логичное продолжение долгового кризиса, который возникнет в первую очередь в странах Южной Европы и Турции из-за долгой пандемии. На 2025 год по прогнозу рост мирового ВВП затормозится до 1%.

Для России эксперты рассматривают три сценария — это новая индустриализация, социальный разворот или же стабилизация текущих тенденций. Главными проблемами для России остаются: борьба с бедностью и повышение производительности труда.