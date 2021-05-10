Таллин, , 13:01 — REGNUM В понедельник, 10 мая, министры иностранных дел стран-членов Европейского союза проводят встречу в Брюсселе. Об этом сообщила пресс-служба МИД Эстонии, отметив, национальную делегацию возглавляет глава ведомства Эва-Мария Лийметс.

Сообщается, что министры обсудят программу предстоящего 25 мая саммита ЕС, на которой лидеры европейских стран рассмотрят стратегические подходы ЕС к дальнейшим отношениям с Россией.

Ожидается, что министры обсудят дипломатический конфликт Москвы и Праги, запрет на въезд в Россию главе Европарламента и другим официальным лицам, а также тюремное заключение политика Алексея Навального.

Подчеркивается, что главы МИД стран ЕС обсудят и указ президента России о создании списка недружественных стран.