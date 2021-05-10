Вашингтон, , 12:48 — REGNUM Смартфоны американской компании Apple будут оснащаться 5G-модемами собственного производства с 2023 года, заявил аналитик Минг-Чи Куо в беседе с инвесторами. Об этом сообщает портал MacRumors.

В настоящее время Apple использует чипы мобильной связи пятого поколения другой американской компании — Qualcomm. В 2019 году Apple приобрела подразделение Intel по разработке модемов для смартфонов и начала работу над собственными чипами.

По данным Минг-Чи Куо, первый смартфон iPhone с 5G-модемом от Apple выйдет в 2023 году. Ожидается, что после этого Qualcomm придётся расширить свою клиентскую базу за счёт выпуска чипов 5G для смартфонов среднего и низкого ценового сегмента.

С 2017 года до 2019 года Apple использовала модемы компании Intel. Она была вынуждена отказаться от чипов Qualcomm из-за патентного спора, который был урегулирован только в апреле 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале Apple начала набор инженеров-исследователей для работы над технологиями мобильной связи шестого поколения.

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