Таллин, , 12:47 — REGNUM Полиция Эстонии не зафиксировала серьезных правонарушений в Таллине во время празднования Дня Победы 9 мая, люди, в основном, соблюдали масочный режим и социальное дистанцирование. Об этом руководитель Кесклиннаского отделение Департамента полиции Кайдо Саарнийт сообщил err.ee. В течение дня Военное кладбище и памятник «Бронзовый солдат» посетило порядка 10 000 человек, что несколько больше, чем в мае 2020 года.

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В департаменте признали, что после полудня у входа к монументу возникла очередь, но полиция справилась с ситуацией. «Полиция закрыла для движения части дорог непосредственно вблизи кладбища, чтобы снизить интенсивность потока людей. Прибывающих людей направляли от главных ворот к другим воротам, чтобы те люди, которые уже были у памятника, могли покинуть место безопасно», — сообщил Саарнийт.

По словам Саарнийта, следить за порядком на Военном кладбище полиции помогали муниципальная полиция столицы МуПо, сотрудники горуправы Таллина и чиновники Департамента здоровья страны.

В приуроченном ко Дню Победы 9 мая автопробеге в столице Эстонии приняло участие примерно 50 автомобилей. Полиция зафиксировала в ходе этого автопробега 12 нарушений светофорного режима, два превышения скорости и одно нарушение парковки.