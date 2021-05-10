Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM В Ростовской области за последние дни сократилось число госпитализаций пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 10 мая.

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В настоящее время на лечении в ковидных стационарах находятся 1588 человек. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 172 пациента.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области ежедневно выявляют более 200 носителей коронавируса.

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