Ашхабад, 10 мая 2021, 12:41 — REGNUM В Туркмению доставлена крупная партия вакцины против коронавируса СоrоnаVас китайского производителя Sinovас, сообщает агентство «Туркмения сегодня».
Вакцина доставлена в центр общественного здоровья и питания государственной санитарно-эпидемиологической службы минздрава Туркмении. О количестве доз ничего не сообщается.
Отмечается, что в санитарно-эпидемиологических службах Ашхабада и регионов республики созданы необходимые условия для хранения вакцины.
Ранее Туркмения получила российские вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», а также китайский препарат BIOwak. Издание сообщает, что в Туркмении началась вакцинация населения.