Барнаул, , 12:39 — REGNUM Несмотря на то, что уже больше двух недель в Барнауле стоит тёплая погода, отопление в краевом центре начнут отключать лишь с 11 мая. По словам сотрудников Сибирской генерирующей компании, в 2021 году ремонтные работы в городе начались на полтора месяца раньше, не дожидаясь окончания отопительного сезона.

Гидравлические испытания в краевой столице стартуют 11 мая традиционно с контура Барнаульской ТЭЦ-3, но в новом формате — короткими периодами отдельно по магистралям.

Как сообщало ИА REGNUM, тем времене, в Рубцовске и алтайском наукограде Бийске отопительный сезон в связи с устойчивым повышением среднесуточной температуры был официально прекращён ещё до майских праздников.

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