Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM В Ростовской области обе дозы антиковидной вакцины получили ещё 1,7 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 10 мая.

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Участниками прививочной кампании стали 334 458 жителей Ростовской области (+ 1108 за сутки). Завершили вакцинацию 222 126 человек (+ 1701 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за весь период вакцинации от коронавируса планируется привить более двух миллионов человек — 60% взрослого населения.

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