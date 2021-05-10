Магнитогорск, Челябинская область, 10 мая, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области георгиевские ленточки выбросили в мусорную корзину. Фотография размещена в паблике «Чёрное&Белое» в соцсети «ВКонтакте».

Медаль СССР «За победу над Германией», 1945

Инцидент произошёл в одном из магазинов федеральной торговой сети. В мусоре ленточки обнаружили 9 мая, в День Победы.

Произошедшее в Магнитогорске активно обсуждают пользователи соцсетей. В основном граждане негативно отнеслись к такому проступку.