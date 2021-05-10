10 мая 2021 | Время чтения 4 мин

На Украине оценили обращение Владимира Зеленского по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Оксана Переможенко, , 13:23 — REGNUM В День Победы, 9 мая, пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского опубликовала видеообращение украинского лидера по случаю Дня Победы. Владимир Зеленский пояснил, чем является победа над нацизмом.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это признательность, которая не имеет границ, сроков давности или географического разделения. Благодарность нашим предкам за изгнание нацистов из Харькова и из Донецка в [19]43-м. За изгнание нацистов из Одессы и Крыма в [19]44-м. За изгнание оккупантов из Киева и Львова, Ровно, Полтавы, Тернополя и Кривого Рога. Благодарность от Луганщины и Закарпатья, Волыни и Подолья, Херсонщины и Франковщины. Благодарность от каждого уголка Украины… Для нас победа над нацизмом — это выстраданное сокровище, а не очередной повод поехать на шашлыки. Это не наклейки на авто, а цветы на могилу предков. Это не карнавал, не костюмированная вечеринка и точно не фотосессия политиков в форме армии, к которой они не имели отношения, с пулеметом, который они не умеют держать в руках…» — цитирует Зеленского «112 Украина».

Обращение Владимира Зеленского обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «Перший незалежний». Многие критические оценили слова украинского президента, особенно людей впечатлила часть выступления, где говорилось о «карнавале». Были те, кто и вовсе отметил, что нет желания слушать в День Победы речь Зеленского.

«Не хочу даже слушать, последнее время неприятно все, что он делает и говорит», — написала Виктория Е.

Надувательство Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

«Думала, что противней Пороха у нас уже больше не будет президентов. Кто бы мог подумать, что Зеленский так низко упадет», — отметила Раиса Р.

«Все так боятся потерять должность, деньги, бабло, статус, а может он просто боится чего-то, что готов откреститься, продать святое. Исказить реальность», — добавил Александр Петрович.

«А цветы не проспал возложить, ну чтобы нацисты доморощенные не увидели и не обиделись. Иуда», — пишет Людмила Г.

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«Карнавал был, когда маршировала СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по Киеву», — отметила Марина Л.

Лист 14. Карнавальная бессмыслица (24 x 35)

«Да и Украина — это не «95 квартал»!» — подчеркнула Валентина М.

«Поздравил так поздравил, есть что послушать. Дед его чтобы услышал, так умер бы еще раз», — добавила Larisa L.

«Да, это не карнавал и даже не «95 квартал». Это великий праздник! Кому это не понять, пусть сидят и скулят про примирение», — написала Светлана Ш.

«Вдячнисть (благодарность — О. П.) с запрещением Знамени Победы, символов Советской армии. Это совсем по-оруэлловски», — отметила Ирина Г.

«И у этого Иуды совести хватает??!» — спрашивает Павел Неважно.

«Если президент клоун, то в стране карнавал…» — отметила Оксана Ч.

«Пан президент, вы определитесь, что для вас день Победы, праздник или карнавал? Нашли с чем сравнить. А то у [депутата Рады Николая] Тищенко чернобыльская катастрофа — большой праздник…» — отметила Альбина О.

«Эту лекцию он прочитал для кого и к чему?» — спросила Виктория Р.

«Где же вы были, пан президент, когда проходил парад нацистов «Галичина» СС (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Почему промолчали? Почему разрешили? Струсили?» — задается вопросами Светлана К.

Илья Репин. Иуда. 1885

«Это кому он объясняет, что 9 мая не карнавал? К кому он обращается? Нормальные люди и без него знают, что это за день! Невозможный какой-то…» — отметила Tetiana Z.

«Нельзя растягиваться бесконечно во все стороны, это небезопасно для здоровья», — добавил Юрий П.

«А народ, шо, не знает, шо 9-е Мая — это не квартал. ЭТО ДЕНЬ ПОБЕДЫ, квартальщики наши», — отметил Александр З.

«А что, его не учили, что была Великая Отечественная война? Все время говорил о Второй мировой», — подчеркнул Олег К.

Яков Халип. Знаменная группа сводного полка 1-го Украинского фронта на Параде Победы. Слева направо — А. И. Покрышкин, Д. Б. Глинка, И. П.Славянский. 24 июня 1945

«Вова, посмотри парад Победы в Москве, поучись!» — призвала Мария К.

«О какой «эйфории» он говорит?!! Мой отец с первого до последнего дня воевал», — написала Tanya K.

«Конечно не карнавал. Это у вас, тварей, цирк… А у нас — Праздник!» — подытожила Мария М.

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