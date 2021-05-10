Сеул, , 13:05 — REGNUM Депутат Национального собрания от правящей Демократической партии «Тобуро» Пак Ён Чжин сообщил о своём намерении принять участие в президентских выборах в 2022 году. Об этом сообщает KBS.

Данное заявление было обнародовано 9 мая в ходе пресс-конференции.

Известно, что Пак Ён Чжин стал первым, кто официально заявил о своём намерении претендовать на пост следующего президента.

Депутат Национального собрания пообещал открыть новую эпоху в истории страны и стать самым молодым президентом, создавшим «счастливую нацию».

Пак Ён Чжин пообещал решить проблему с недвижимостью, которая стала источником общественного недовольства и разочарования, а также создать стабильную экономическую систему.

Кроме того, он обещал заменить систему обязательного призыва в армию на службу по контракту.