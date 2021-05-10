Ульяновск, , 12:28 — REGNUM В Ульяновской области продолжает расти число жертв коронавируса. За последние сутки зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Корононавирус и человек Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По данным на 10 мая, в Ульяновской области за последние сутки от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались шесть пациентов. Таким образом, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 1249 человек.

По официальным данным, в настоящее время в Ульяновской области диагноз COVID-19 официально поставлен 1486 пациентам, которые продолжают лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске количество иностранных студентов, заразившихся коронавирусом и находящихся в госпиталях, выросло с 32 до 52.

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