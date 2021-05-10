Ашхабад, 10 мая, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Власти Туркмении ограничили движение автомобилей с 10 по 25 мая в рамках акции по защите окружающей среды, сообщает 10 мая издание Orient.

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Отмечается, что ограничения не коснутся движения общественного транспорта и такси. Инициатива туркменских властей также направлена на популяризацию велосипедного движения.

Кроме того, в Ашхабаде планируют провести и другие экологические акции. Все мероприятия приурочены к 140-летию столицы Туркмении.

Отметим, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов является сторонником велосипедного спорта. Глава государства использует велосипед при осмотре строящихся объектов.

В 2020 году в Ашхабаде открыли памятник этому транспортному средству. В 2017 году туркменский лидер получил в подарок золотой велосипед.

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