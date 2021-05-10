Пекин, , 12:24 — REGNUM Лидирующие позиции по совокупным кассовым сборам в мировом кинопрокате две недели подряд удерживают китайские фильмы «Над обрывом» и «Моя любовь». Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Первую строчку по сборам по итогам недели с 3 по 9 мая занял триллер «Над обрывом» режиссёра Чжан Имоу с итоговой кассой в $118 млн. Второе место по сборам также занимает китайская картина — мелодрама «Моя любовь» режиссёра Хань Тяня со сборами $114 млн.

Китайские фильмы удерживают лидирующие позиции в мировом кинопрокате две недели подряд. На предыдущей неделе «Моя любовь» заняла первое место по кассовым сборам, а «Над обрывом» — второе.

Ожидается, что фильмам американского производства не удастся обойти китайские картины по сборам до полного открытия кинотеатров в Великобритании и Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совокупные кассовые сборы в кинотеатрах Китая по итогам 2020 года впервые превысили сборы в США и Канаде.

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