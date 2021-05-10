Ростов-на-Дону, , 12:22 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 10 мая.

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Жертвами коронавируса стали две женщины в возрасте 79 и 83 лет и 84-летний мужчина. Все пациенты, которые не смогли победить COVID-19, страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 4130 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

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