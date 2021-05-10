Барселона, Испания, , 12:30 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» вновь проявляет интерес к аргентинскому форварду команды «Интер» Лаутаро Мартинесу. Об этом 10 мая сообщает Calciomercato.

По информации источника, каталонская команда все еще проявляет интерес к 23-летнему футболисту, при этом руководство «Барселоны» не готово платить за игрока более €60 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Лаутаро Мартинес провел в составе «Интера» 35 матчей в составе итальянской Серии А, отметившись в них 16 забитыми мячами и восемью голевыми пасами.