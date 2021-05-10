Ростов-на-Дону, 10 мая 2021, 12:18 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 208 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 10 мая. Это на один случай заражения больше, чем днём ранее.
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Новые носители инфекции выявлены в 35 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (76). Более 23% заразившихся — люди старше 66 лет, 6,3% — дети.
За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 90 116 случаев заражения коронавирусом.
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