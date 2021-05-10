Ульяновск, , 12:13 — REGNUM В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус превысило количество выявленных случаев заражения. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным на 10 мая, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 54 256 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе за последние сутки выявлено 77 носителей коронавируса.

В то же время в регионе вылечился 51 521 пациент, что составляет 94,95%. Из них за последние сутки победили болезнь и выписаны 80 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин вручил архиерейские грамоты медицинским работникам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Он пояснил, что «это великий самоотверженный труд».