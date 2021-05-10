Неаполь, Италия, , 12:37 — REGNUM Испанский полузащитник неаполитанского футбольного клуба «Наполи» Фабиан Руис может отказаться от перехода в мадридскую команду «Реал». Об этом 10 мая сообщает Sport.es.

По информации источника, 25-летний футболист, у которого есть предварительное соглашение с мадридской командой, может его разорвать его ради перехода в «Барселону».

При этом отмечается, что, по мнению игрока, в каталонском клубе у него будут лучшие перспективы для дальнейшего развития и прогресса.

Отметим, в нынешнем сезоне Фабиан Руис сыграл в составе «Наполи» в 19 матчах итальянской Серии А, отметившись в них двумя забитыми голами и одной результативной передачей.