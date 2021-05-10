Омск, , 12:03 — REGNUM Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, по предварительным данным, чувствует себя удовлетворительно. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 мая в пресс-службе областного минздрава.

Более подробную информацию в министерстве обещают предоставить позже. Сейчас известно, что Мураховский доставлен в центральную районную больницу Большеуковского района.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский уехал на квадроцикле с охотбазы в лесной массив и перестал выходить на связь. Его искали сотрудники полиции, Росгвардии, волонтёры и другие. 10 мая стало известно, что министр вышел к людям в районе села Баслы.

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