Москва, , 12:03 — REGNUM Политика Центрального банка по повышению ключевой ставки уже давно не выдерживает никакой критики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 мая, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Она приносит ожидаемый и неутешительный результат: начинают расти ставки по кредитам других банков, которые непосредственно работают с бизнесом и населением. Другими словами, доступность денег снижается — это ровно то, чего нельзя делать в кризис», — рассуждает Миронов.

Но, судя по всему, Центробанк в борьбе за макроэкономические показатели предпочитает его не замечать, констатировал парламентарий.

Вместе с тем Центральный банк России допустил к работе по новым правилам 1377 ранее действующих и 13 новых ломбардов для предоставления гражданам услуг без ограничений, сообщается на сайте регулятора.

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