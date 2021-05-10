Чебоксары, , 12:01 — REGNUM В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, составив соответственно 65 и 49. Также зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 10 мая, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 24 730 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 49.

Победил болезнь 22 561 человек, доля выздоровевших составила 91,23%. В том числе за сутки вылечились 65 человек. В настоящее время продолжает от COVID-19 лечат 781 пациента.

Также в Чувашии умер ещё один пациент с коронавирусом. Всего скончались 1388 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая парад Победы в Чувашии прошёл без зрителей — на просмотр допустили только чиновников и правоохранителей. При этом многие жители всё же пришли на торжество: их оставили за парапетами, разделяющими государев слуг от народа.