Красногорск, , 12:10 — REGNUM С 10 мая в Подмосковье завершается сезон охоты на пернатую дичь. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский напомнил, что весенняя охота на селезней и уток с использованием живых подсадных уток из искусственного укрытия была разрешена в период с 20 марта по 10 мая. На другие виды птиц охотиться можно было с первой субботы апреля в южной части области, и со второй субботы апреля — в северной части Подмосковья.

«Сегодня последний день охоты на пернатую водоплавающую дичь в угодьях Подмосковья. В период охоты были выявлены нарушения. Число нарушений и штрафов, выявленных и выписанных в ходе контрольных мероприятий по пресечению нарушений правил охоты, будет озвучено чуть позже, после подведения итогов», — сказал глава регионального минсельхоза.

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