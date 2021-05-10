Сеул, , 12:38 — REGNUM Темпы роста экономики Южной Кореи в 2021 году составят 4,1%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского института финансов (KIF).

Согласно опубликованным данным, показатель на 1,2% выше предыдущего прогноза.

Как отмечают эксперты, улучшение прогноза связано с более быстрыми темпами разработки и распространения вакцины от COVID-19, восстановлением спроса на международном рынке.

Ожидается, что частное потребление в текущем году увеличится на 2,3%, инвестиции в производственные мощности — на 6,8%, инвестиции в строительство — на 2,1%, экспорт товаров — на 9,2%, потребительские цены — на 1,8%.

Между тем, на конец года уровень занятости населения составит 60,1%, а уровень безработицы — 3,9%.