Брюссель, , 11:53 — REGNUM Европейский союз готов продолжить политику санкций в отношении Российской Федерации, но при этом готов и к диалогу. Об этом сегодня, 10 мая, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Флаг Евросоюза Solvencyiiwire.com

Маас прибыл на заседание министров иностранных дел 27 стран Евросоюза, которое проходит в Брюсселе.

Глава германского МИД подчеркнул, что Евросоюзу важно не уходить со своего пути и продолжать выступать за «соблюдение прав человека» в России. Все страны ЕС должны делать это сплоченно.

Но при этом Евросоюз готов к диалогу с Россией, уверен германский министр иностранных дел.

«Мы готовы к диалогу, и настало время вернуться к диалогу и Москве», — заявил Маас.

Стоит отметить, что «диалог с Россией» в западном понимании выглядит довольно странно: Запад дикутет России условия, если та отказывается, то вводятся новые санкции. При «диалоге» Запад совершенно не собирается учитывать хоть какие-нибудь интересы России.