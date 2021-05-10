Нур-Султан, 10 мая 2021, 11:52 — REGNUM Казахстан готов поддержать создание трансграничного казахстанско-российского биосферного заповедника. Это следует из ответа заместителя председателя правительства республики Романа Скляра на депутатский запрос, сообщили в парламенте Казахстана.
По его словам, переговоры с российской стороной планируется начать после создания государственного природного резервата «Бокейорда» в Западно-Казахстанской области.
Трансграничный заповедник планируется создать на базе казахстанского резервата и российского биосферного заповедника «Озеро Эльтон» в Волгоградской области.
Напомним, правительство Казахстана планирует увеличить общую площадь особо охраняемых природных территорий до 10,2% от площади страны.
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