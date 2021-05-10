Екатеринбург, , 11:50 — REGNUM В Екатеринбурге 10 мая отмечается смог. Об этом пишут горожане на форумах и в соцсетях.

В свердловском областном управлении МЧС пояснили журналистам, что причиной загрязнения воздуха стали природные пожары. Всего на территории Свердловской области их зафиксировали семь. Все они локализованы и принимаются меры к тушению огня.

Угрозы населённым пунктам нет, отмечают в ведомстве. Лесопожарная обстановка продолжает оставаться на контроле специалистов областного Центра управления в кризисных ситуациях.