Пекин, , 11:47 — REGNUM Совокупные инвестиции крупнейших китайских технологических компаний в технологии электрических и самоуправляемых автомобилей превысили $19 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Формирующийся мировой рынок электромобилей привлёк не только автопроизводителей, но и крупные технологические компании. В США планы по выпуску собственного электромобиля прорабатывает американская компания Apple, в составе холдинга Alphabet (материнская компания Google) действует специализирующаяся на технологиях автономного вождения компания Waymo.

Схожая ситуация наблюдается и в Китае, где о своих амбициях в отрасли электрических автомобилей и технологий автономного вождения заявляют всё новые компании. Авторы Bloomberg посчитали, что совокупные инвестиции таких компаний уже превысили $19 млрд.

Предоставляющая веб-сервисы компания Baidu за пять лет инвестировала около $7,7 млрд в собственный проект беспилотного такси Apollo, совместны проект с WM Motor и разработку программного обеспечения для автомобилей. Xiaomi в ближайшее десятилетие планирует инвестировать в собственный бизнес по производству электромобилей около $10 млрд.

Уже представившая свой первый электромобиль компания Huawei инвестирует в эту отрасль $1 млрд в текущем году. Также разработкой проектов в сфере электрических и беспилотных авто занимаются компании Alibaba, Tencent, Qihoo 360 и DJI.

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