Станица Старочеркасская, Ростовская область, , 11:40 — REGNUM В станице Старочеркасской Аксайского района Ростовской области установили стелу «Населённый пункт воинской доблести». Почётное звание первой столице донского казачества было присвоено годом ранее.

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«За свою многовековую историю станица была и остается тем местом, где проявились воинская доблесть, героизм и мужество донских казаков и граждан нашего многонационального региона. Памятный знак «Станица Старочеркасская — населенный пункт воинской доблести» всегда будет символом всеобщей гордости, данью великим подвигам наших дедов и прадедов», — отметила министр финансов Ростовской области Лилия Федотова.

ИА REGNUM сообщало, что в преддверии Дня Победы в Ростовской области памятные знаки были установлены также в Каменске-Шахтинском и Морозовске.

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