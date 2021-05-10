Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Американская газета The Wall Street Journal 8 мая написала, что власти США рассматривают возможность размещения выведенных из Афганистана войск в странах Туркестана, в частности — Узбекистане и Таджикистане.

По данным издания, власти США, приступившие к выводу войск из Афганистана, прорабатывают возможность их размещения в других странах для того, чтобы они могли «оказывать поддержку» правительству Афганистана, а также контролировать деятельность радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В качестве наиболее подходящих географических точек размещения выводимых американских войск рассматриваются Таджикистан и Узбекистан.

Но планы США явно затрудняет нарастающее военное присутствие России в регионе, а также нарастающее влияние Китайской Народной Республики, пишет издание.

Уточняется, что американское руководство пока еще не направляло официальные запросы руководству Таджикистана и Узбекистана о возможности размещения на их территории военной базы. При этом вывод американских войск из Афганистана может завершиться уже к июлю 2021 года.

Если не удастся договориться о размещении войск в Таджикистане или Узбекистане, то выводимые из Афганистана американские войска будут размещены в странах Персидского залива.