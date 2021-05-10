Киев, , 13:10 — REGNUM Представители Донецкой и Луганской народных республик передали украинской стороне список удерживаемых лиц. Об этом заявила представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) в гуманитарной подгруппе Татьяна Иванова в эфире телеканала «Украина 24».

«Сейчас идёт работа с этими списками, они уточняются, с ними работают. Это… очень существенный шаг, который даёт надежду, что мы дойдём до того, что обмен произойдёт», — сказала она.

Иванова отметила, что пока рано говорить о возможном количестве удерживаемых лиц, которыми могут обменяться противоборствующие стороны.

Напомним, главным препятствием для продолжения обмена пленными между Донбассом и Украиной является нежелание украинской стороны проводить процессуальную очистку передаваемых людей.

Как ранее сообщил Луганский информационный центр, вместо переговоров на данную тему представители Украины буквально рассказывали анекдоты.

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