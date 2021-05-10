Киев, 10 мая 2021, 13:10 — REGNUM Представители Донецкой и Луганской народных республик передали украинской стороне список удерживаемых лиц. Об этом заявила представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) в гуманитарной подгруппе Татьяна Иванова в эфире телеканала «Украина 24».
Иванова отметила, что пока рано говорить о возможном количестве удерживаемых лиц, которыми могут обменяться противоборствующие стороны.
Напомним, главным препятствием для продолжения обмена пленными между Донбассом и Украиной является нежелание украинской стороны проводить процессуальную очистку передаваемых людей.
Как ранее сообщил Луганский информационный центр, вместо переговоров на данную тему представители Украины буквально рассказывали анекдоты.
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